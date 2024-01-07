В Сеть слили видео с закрытого заседания ГУ МЧС по Волгоградской области

В Telegram-каналах распространяется видео с рабочего совещания в ГУ МЧС России по Волгоградской области при участии начальника главка Николая Любавина, сообщает V102.RU. В выдернутом из контекста отрывке Любавин резко осуждает сложившуюся в управлении ситуацию.





— Жалобу вы знаете, там написали, что банк я пролоббировал. Прокуратура проводила проверку даже. Что жена работает в банке, Любавин преференции получает и все остальное. Кто это писал, во-первых, я еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли. Яне пожалею этого сказать, потому что, вот, ну, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают, — цитата.

Вероятнее всего, ролик был слит сотрудниками регионального ГУ МЧС России, имеющими доступ к внутренним видеозаписям. Файлы сегодня, 7 января, сообщает информагентсво, были разосланы в редакции волгоградских СМИ.

Каких-либо комментариев от пресс-службы главка МЧС журналистам «Высоты 102» получить на момент публикации не удалось.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me

