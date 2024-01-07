Экология

В Волгоградской области «физиков» накажут за навоз и хлам

Экология 07.01.2024 10:56
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07.01.2024 10:56


Сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили факт захламления сельхозугодий строительным и бытовым мусором, сообщает V102.RU. 

— При выездном обследовании двух земельных участков сельхозназначения, расположенных в границах Суровикинского и Калачевского районов, выявлены нарушения земельного законодательства, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве. — На сельхозугодиях складируется бытовой и строительный мусор, а также навоз. 

Уточняется, что площадь загрязненных земель составила  более 300 квадратных метров. Согласно выписке из ЕГРН, собственниками объектов являются физические лица, которые не предпринимали никаких мер к ликвидации незаконных свалок. 

Сотрудниками управления направлены предостережения и предложено использовать землю лишь по целевому назначению, а также вычистить весь мусор. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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