В Волгоградской области «физиков» накажут за навоз и хлам

Сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили факт захламления сельхозугодий строительным и бытовым мусором, сообщает V102.RU.

— При выездном обследовании двух земельных участков сельхозназначения, расположенных в границах Суровикинского и Калачевского районов, выявлены нарушения земельного законодательства, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве. — На сельхозугодиях складируется бытовой и строительный мусор, а также навоз.

Уточняется, что площадь загрязненных земель составила более 300 квадратных метров. Согласно выписке из ЕГРН, собственниками объектов являются физические лица, которые не предпринимали никаких мер к ликвидации незаконных свалок.

Сотрудниками управления направлены предостережения и предложено использовать землю лишь по целевому назначению, а также вычистить весь мусор.

Фото: архив ИА «Высота 102»