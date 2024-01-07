В храме Александра Невского сотни волгоградцев встретили Рождество

В возрожденном Александро-Невском соборе сотни горожан, как и в прошлом году, встретили Рождество Христово. Несмотря на промозглую погоду, верующие все прибывали и прибывали к храму в центре Волгограда.





На улице организовали специальную фотозону и поставили большие экраны, на которых велась трансляция службы из самого сердца духовной обители. Рождественские богослужения в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.









Встретить Рождество в храме спешили целыми семьями. Церковные песнопения, тихие молитвы, отблески свечей, умиротворение и покой — верующие буквально соединились в едином порыве.









Накануне в 17.00 началось праздничное всенощное бдение, а в 23.40 — Часы (краткое богослужение), а в полночь 7 января прошла Божественная литургия. Праздничные службы состоялись во всех православных храмах Волгоградской области.









Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с прихожанами встретил Рождественский сочельник в Казанском соборе. Глава региона поставил свечи. Вместе с ним горожане заметили и мэра Волгограда Владимира Марченко.









































































Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»