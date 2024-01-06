



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко посетили храм Казанской иконы Божией Матери, где приняли участие в рождественских мероприятиях. Андрей Бочаров в канун Рождества поставил свечи в храме вместе с прихожанами, сообщает V102.RU.





Во всех православных церквях Волгоградской области в настоящее время проходят праздничные богослужения. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор проводит Всенощное бдение и ночную Рождественскую литургию в Александро-Невском кафедральном соборе.



