Волгоградский безработный и уборщица в поисках интима лишились денег





Своих сбережений в Волгограде и Камышине лишились двое местных жителей, которым захотелось эротических приключений. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в полицию с заявлением о мошенничестве обратились уборщица и безработный.

33-летний мужчина, проживающий в Волгограде, решил воспользоваться объявлением об оказании интим-услуг. Через мобильные приложения он перевел 88 700 рублей, но желаемое так и не получил.

В аналогичной ситуации оказалась и 50-летняя уборщица, которой также захотелось любви. Она лишилась 5 тысяч рублей, которые в качестве оплаты за услугу перевела через платежный терминал.