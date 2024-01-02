Происшествия

В Урюпинске водитель устроил погром у скульптуры «Казак и Русалка»

Происшествия 02.01.2024 08:55
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02.01.2024 08:55


В Урюпинске Волгоградской области полицейские нашли виновника погрома, устроенного в новогоднюю ночь на прилегающей к скульптуре «Казак и Русалка» территории. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска, по одной из версий предполагалось, что на набережной озера Подпесочное  резвились вандалы – было разрушено ограждение из балясин, оказались сломаны фонари, а также повреждена стена кафе «Улыбка».

В ходе поисков виновника произошедшего был установлен водитель автомобиля, который, как выяснилось, потерял управление, что привело к таким масштабным разрушениям. По данному факту правоохранители проводят проверку. Не исключено, что водителю придется восстанавливать последствия наезда за свой счет.
Фото администрации Урюпинска VK.com

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