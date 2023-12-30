Уходящий год в Волгоградской области можно смело называть богатым на коррупционные скандалы. Возбуждались уголовные дела, выносились суровые приговоры, под удар попадали крупные чиновники, депутаты, высокопоставленные силовики, топ-менеджмент бюджетных организаций.

Судебные процессы активно освещались в СМИ. Достаточно вспомнить дело бывшего замдиректора «Волгоградзеленхоза» Станислава Беляева, который получил 11 «строгача» за взятки на общую сумму более четырех миллионов рублей. Еще остается в памяти задержание главы Городищенского городского поселения Виталия Шельменкова и депутата Городищенской гордумы Евгения Суркова, подозреваемых во взяточничестве.

Из последнего — суд над экс-депутатом Волгоградской городской думы Андреем Анненко, задержание в Котово силами ФСБ директора и юрисконсульта местного водоканала и попавшая в конце года в поле зрения правоохранителей директор Михайловского школы-интерната для слепых детей Ирина Акимова.





Журналисты «Высоты 102» вышли на предновогодние городские улицы, чтобы выяснить у горожан, как они оценивают прошедший год с точки зрения борьбы с коррупцией и есть ли надежда на кардинальные сдвиги в этой сфере в 2024-м?

Видео и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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