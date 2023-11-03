



Отправка под суд бывшего депутата Волгоградской городской думы Андрея Анненко за мошенничество, арест главы Городища Виталия Шельменкова за взятки, скандал в МУП ЖКХ «Заплавное» – это лишь малая часть из того, что было опубликовано корреспондентами ИА «Высота 102» в разделе «Борьба с коррупцией» за последний месяц. У любого жителя Волгоградской области наверняка складывается ощущение, что коррупционных преступлений в регионе не становится меньше. Как с этим совладать? Этот вопрос мы задали волгоградцам.

К слову, в этом году горожане удивили своей откровенностью. Волгоградцы легко приводили примеры из личного опыта и делились рецептами борьбы с коррупционерами, порой весьма радикальными.





Интересно, что представители всех поколений, отвечая на вопросы журналистов о том, как победить коррупцию, сходятся в одном – нужно начинать с себя.

– Нужно меньше давать денег самим, – высказал мнение один из молодых волгоградцев. – Мы сами ее [коррупцию] порождаем.

– С самого себя надо начинать. Изнутри, – соглашается волгоградка элегантного возраста.

Другие, впрочем, полагают, что коррупцию в России не искоренить. При этом самыми коррумпированными волгоградцы называют сферу ЖКХ, образование и медицину. А рассуждая о том, каким должно быть наказание для коррупционеров, жители Волгограда предлагают забыть о церемониях.

– Если взяли на взятке с поличным под камеру, – вывели вот сюда прямо при стечении народа и стрельнули в затылок, – высказался один из опрошенных.

Впрочем, уверены некоторые жители Волгограда, победить коррупцию можно и более мирным способом – достаточно всего лишь поднять всем работающим россиянам зарплаты.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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