Экономика

«Это вместо подарков?»: на волгоградских АЗС поменяли ценники перед Новым годом

Экономика 27.12.2023 21:31
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27.12.2023 21:31


Цены на бензин в Волгоградской области заметно выросли перед Новым годом. Хотя о таких «подарках» жители региона не просили. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, АИ-92 подорожал за неделю на 23 копейки (50,86 рубля за литр), АИ-95 – на 22 копейки (56,59 рубля), АИ-98 – на 24 копейки (66,38).
Но больше всего выросло в цене дизтопливо – сразу на 31 копейку. Теперь литр солярки стоит в среднем 61,62 рубля.
Напомним, автомобильное топливо стало заметно дорожать с начала декабря. К концу года рост стоимости бензина трех видов и солярки ускорился.


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