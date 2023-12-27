«Это вместо подарков?»: на волгоградских АЗС поменяли ценники перед Новым годом

Напомним, автомобильное топливо стало заметно дорожать с начала декабря. К концу года рост стоимости бензина трех видов и солярки ускорился.
Напомним, автомобильное топливо стало заметно дорожать с начала декабря. К концу года рост стоимости бензина трех видов и солярки ускорился.
Команда «Красного Октября» завоевала «серебро» в открытом турнире по волейболу27.12.2023 08:24
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Облкомобразования проиндексировал зарплату части работников детсадов и школ26.12.2023 20:15
В Волгоградской области установлены размеры коэффициента индексации заработной платы работников образовательных организаций, реализующих основную образовательную систему дошкольного образования и работников общеобразовательных организаций. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подписала председатель комитета...