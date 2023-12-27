На юге Волгограда в ДТП с бензовозом пострадал один человек

Авария с участием бензовоза и двух легковушек, в которой пострадал один человек, произошла в Красноармейском районе Волгограда, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель бензовоза Scania, который не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке. В результате напротив дома №3 по улице Тельмана грузовик столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который в свою очередь врезался в Hyundai Getz.

В результате аварии пострадал 35-летний водитель Hyundai Solaris. С места происшествия его увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области