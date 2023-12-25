В Волжском компания подростков нокаутировала кофейный аппарат





В Волжском группа подростков сначала нокаутировала, а потом повергла навзничь уличный кофейный аппарат. Как рассказали V102.RU в администрации Волжского, происшествие случилось накануне, 24 декабря, в двенадцатом часу ночи в сквере на площади Труда,19. Несколько молодых парней по очереди сначала били кулаками и ногами по аппарату, а потом один из них свалил кофейную машину на землю. Только после этого довольная компания пошла дальше.



В администрации городского округа Волгоградской области пояснили, что подростков уже ищет полиция. За содеянное придется отвечать родителям уличных громил - их привлекут к административной ответственности с выплатой причиненного ущерба.