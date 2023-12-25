Волгоградские баскетболистки трижды победили в чемпионате ЮФО





Баскетболистки волгоградского «Динамо» успешно выступили во втором туре чемпионата ЮФО и СКФО в Ростове-на-Дону. Бело-голубые показали стопроцентный результат, одержав победы во всех трех матчах, сообщает V102.RU.

Баскетболистки волгоградского «Динамо» успешно выступили во втором туре чемпионата ЮФО и СКФО в Ростове-на-Дону. Бело-голубые показали стопроцентный результат, одержав победы во всех трех матчах, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Баскетбольный клуб «Пересвет-ЮФУ» VK.com



Напомним, что на первом этапе в Ессентуках подопечные Татьяны Астафьефой обыграли в дерби «Атлант» и «СШ по баскетболу» из Черкесска. C этими же соперниками, а также с «Ессентуками» динамовки встречались и в этом туре. В стартовом поединке волгоградки уверенно расправились с «Ессентуками» — 85:53. В дебютной четверти «Динамо» оторвалось от оппоненток на расстояние в 10 очков, но к первому перерыву коллектив из курортного города сократил отставание до четырех баллов — 23:19 в пользу бело-голубых.Два следующих отрезка волгоградские баскетболистки провели более солидно и фактически обеспечили победу ещё до заключительного периода, который бело-голубые также выиграли, а вместе с ним и всю игру. Самыми результативными в этой встрече стали капитан «Динамо» Виктория Бедошвили и Лилия Гришина. На счету обеих по 23 очка.Во втором матче подопечным Астафьевой противостоял волгоградский «Атлант», составленный из более молодых баскетболисток под руководством Юрия Старцева. Бело-голубые встретили на этот раз более серьезное сопротивление, но одержали очередную победу - 72:57 (14:11, 23:22, 23:14 и 12:10). Среди динамовок лучшим бомбардиром стала Диана Гассиева — 19 очков. Закрепили успех волгоградские спортсменки, одержав третью победу над клубом из Черкесска — 80:63 (15:16, 24:13, 21:11, 20:23). Снова показала свои лидерские качества Гришина, набравшая 21 балл.По итогам двух туров «Динамо» имеет 5 выигрышных результата при одном поражении и единолично лидирует в турнирной таблице. «Атлант» делит 3-4 места с командой из Карачаево-Черкесской Республики.