Волгоградские баскетболистки трижды победили в чемпионате ЮФО

Два следующих отрезка волгоградские баскетболистки провели более солидно и фактически обеспечили победу ещё до заключительного периода, который бело-голубые также выиграли, а вместе с ним и всю игру. Самыми результативными в этой встрече стали капитан «Динамо» Виктория Бедошвили и Лилия Гришина. На счету обеих по 23 очка.
Во втором матче подопечным Астафьевой противостоял волгоградский «Атлант», составленный из более молодых баскетболисток под руководством Юрия Старцева. Бело-голубые встретили на этот раз более серьезное сопротивление, но одержали очередную победу - 72:57 (14:11, 23:22, 23:14 и 12:10). Среди динамовок лучшим бомбардиром стала Диана Гассиева — 19 очков. Закрепили успех волгоградские спортсменки, одержав третью победу над клубом из Черкесска — 80:63 (15:16, 24:13, 21:11, 20:23). Снова показала свои лидерские качества Гришина, набравшая 21 балл.
По итогам двух туров «Динамо» имеет 5 выигрышных результата при одном поражении и единолично лидирует в турнирной таблице. «Атлант» делит 3-4 места с командой из Карачаево-Черкесской Республики.