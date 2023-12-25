Спорт

Волгоградские волейболистки завершили 2023 год двумя победами

Спорт 25.12.2023 12:57
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25.12.2023 12:57



Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» накануне, 24 декабря, успешно завершили 2023 год в чемпионате Высшей лиги «Б», дважды обыграв в Таганроге местные «Красные крылья» в пятом туре, сообщает V102.RU.
Напомним, две недели назад команды уже встречались друг с другом в Волжском. Тогда хозяйки уверенно обыграли соперниц в двух матчах - 3:0 и 3:1. Однако подопечным Александра Чернова в Ростовской области пришлось приложить усилия, чтобы добиться очередных выигрышных результатов. Стартовая партия первой игры прошла в равной борьбе, где концовка все таки осталась за волгоградками — 25:21.
Во втором сете практически ничего не получилось у бело-зеленых. Череда ошибок,  неуверенные действия при атаке и защите, а также в целом успешная игра волейболисток из Таганрога позволила «крыльям» выиграть 25:12 и сравнять счет во встрече — 1:1. По ходу третьего сета «Волжаночка» лидировала и контролировала ситуацию на площадке. Но в какой-то момент гости расслабились, а их оппонентки оказали мощное сопротивление, обеспечив интригующую концовку партии, по итогам которой чаща весов склонилась в пользу волгоградской команды - 25:23.  В следующем отрезке, который оказался последним в поединке,  «Волжаночка» наконец-то показала стабильность и класс и взяла последний сет без вопросов — 25:14. Общий счет — 3:0.
В повторном матче, прошедшем на следующий день, сценарий поменялся. На этот раз коллектив из Волгограда начал без раскачки и не оставил шансов соперницам — 25:13. А вот две следующие партии снова прошли в бескомпромиссной борьбе, где победа досталось гостям — 25:23 и 26:24 и очередной итоговый выигрыш  — 3:0.
Два положительных результата позволили «Волжаночке» набрать 24 очка и завершить 2023 год на пятом месте в турнирной таблице. От идущей четвертой «Рязани» — РГУ бело-зеленые отстают на три балла. Чемпионат продолжится 18-19 января.  Волгоградские спортсменки в Воронеже сыграют с одноименным клубом, а также с «Брянском», который располагается на данный момент на третьей позиции. 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото Федерации волейбола Волгоградской области VK.com

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