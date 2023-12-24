В Дубовском районе Волгоградской области накануне в 21.30 произошло массовое ДТП легковушек и грузовиков со смертельным исходом. Как сообщает V102.RU, двое погибли, четверо пострадали.

— По предварительным данным, 47-летний водитель за рулем автомашины «КамАЗ-5320» на 556 километре трассы «Р–228» Сызрань — Саратов — Волгоград не выдержал безопасную дистанцию и наехал на автомобиль Chery Tiggo 4 Pro под управлением 30-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении. От удара иномарка Chery столкнулась со стоявшим автомобилем LADA Vesta и совершила лобовое столкновение со стоявшим впереди автомобилем «АФ77ZZ11HS». От удара автомашина LADA Vesta столкнулась со стоявшим впереди автомобилем Scania, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии 54-летний водитель LADA Vesta и 30-летний пассажир Chery от полученных травм скончались. В больницу доставили водителя Chery, 22-летнюю, 48-летнюю и 23-летнего пассажиров LADA.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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