Юные хоккеисты из волжского «Торнадо» вышли в финал Кубка Федерации





Хоккейный клуб «Торнадо» из Волжского Волгоградской области вышел в третий этап Кубка Федерации ЮФО и СКФО среди детей в возрастной категории до 11 лет. Юные спортсмены под руководством главного тренера Дениса Аралина успешно выступили во втором туре соревнований, который проходил в Сочи, сообщает V102.RU.

В турнире принимают участие 14 коллективов, поделенные на две группы по семь команд. В первом матче волжане не оставили шансов «Донецку», разгромив их со счетом 9:1. Пропустив в начале встречи, дальше отличались только игроки «Торнадо». В каждом из периодов они забросили по три шайбы. Пять голов на счету нападающего Мирона Зорина. Дубль оформил другой форвард Георгий Паршин. По разу забили также Иван Кюрчев и Тимур Ахмадуллин. Ярко проявил себя и Тимофей Деменков, оформивший четыре голевые передачи.В следующем поединке «Торнадо» обыграло коллектив «Форвард» из Севастополя — 12:4. Уже в стартовом периоде хоккеисты из Волжского отправили пять безответных шайб в ворота оппонентов. Зорин забросил четырежды, Кюрчев оформил хет-трик. Снова дублем отметился Паршин. По одному разу отличились Тимофей Деменков, Мирон Репкин и Дмитрий Лобасов. В третьем туре подопечные Аралина потерпели первое поражение от второго состава ХК «Сочи» — 1:8. Единственная шайба на счету Паршина, которому ассистировал Демид Чернов.Реабилитировалось «Торнадо» в четвертой игре, разгромив «Легион» из Симферополя — 6:3. К первому перерыву волжане лидировали со счетом 3:0. Зорин забросил три шайбы, Паршин поразил ворота дважды, ещё один гол забил Кюрчев. Продолжил побеждать волжский коллектив и во встрече пртив СШОР №6-Аксай из Ростовской области — 8:5. На счету Зорина хет-трик, по дублю сделали Кюрчев и Паршин, ещё одно точное попадание оформил Деменков. В последнем поединке «Торнадо» без шансов уступило первому составу ХК «Сочи» — 0:10.По итогам двух этапов и двенадцати проведенных игр «Торнадо» набрало 15 очков, заняло третье место в своей группе и вышло в следующий раунд соревнований наряду с обеими командами ХК «Сочи», финишировавших на первых двух строчках.