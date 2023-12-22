В Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития. Один человек погиб

В Красноармейском районе Волгограда накануне вечером произошел пожар в общежитии по улице Героев Малой Земли, 34. Как сообщает V102.RU, эвакуированы 30 человек, есть погибший и пострадавший.

— Сигнал поступил в 19.05. В пятиэтажном доме, в комнате и коридоре горели домашние вещи на площади в 30 квадратных метров. Расчеты 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.32. Обнаружен погибший мужчина. Личность пострадавшего устанавливается. Причину возгорания установит экспертиза. Из дома эвакуировали 30 человек, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В СУ СКР по региону сообщили, что тело погибшего 58-летнего мужчины обнаружили в комнате общежития. В соседней комнате оказался его 42-летний сосед, отравившийся угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу № 25.

— Погибший мужчина проживал один. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания находился в комнате, зде спал и курил мужчина. Кроме термических ожогов иных видимых повреждений не обнаружено, — пояснила «Высоте 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Скриншот: Google Maps

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