В Волгоградской области мужчина сгорел вместе с домом

Деревянный дом сгорел дотла вместе с хозяином в Ольховском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного накануне в 14:37.

- В селе Киреево горел деревянный дом размером 5х8 по всей площади. Пожарные расчеты отдельного поста 77-й пожарной части с.Гурово ликвидировали горение в 14.58 ч. Погиб – мужчина 1980 г.р., - сообщили в ведомстве.

По данным информагентства, в качестве предварительной причины пожара рассматривается неосторожное обращение погибшего с огнем во время курения.