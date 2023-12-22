Рождаемость хотят стимулировать снижением пенсионного возраста для отцов





В Общественной палате в России разработали комплекс мер, направленных на повышение рождаемости в регионах. На этот раз в центре внимания оказались мужчины. Одна из инициатив касается, к примеру, снижения пенсионного возраста для отцов – на год за каждого ребенка. Именно на потенциальных пап делают ставку в ОП, предлагая и другие инициативы.

Так, например, сообщает «Парламентская газета», для мужчин Общественная палата предлагает ввести отцовский капитал. Единственное – выплачивать его главам семей смогут в случае принятия инициативы только если отец произвел на свет трех детей и больше.

Третье предложение актуально в сегодняшних реалиях. Так, общественники предлагают освобождать пап трех и более детей до 16 лет от призыва и мобилизации.

Предложенные российской ОП меры можно назвать отчаянными. На сегодня в среднем в России на одну женщину сегодня приходится 1,42 ребенка. Темпы рождаемости падают с 2016 года.

– Последний исторический максимум пришелся на 2015 год, когда на свет появились более 1,9 миллиона малышей. В прошлом году установили исторический минимум — всего 1,3 миллиона новорожденных. С учетом этих цифр, а также остановившегося роста продолжительности жизни к 2030 году Россия может недосчитаться шести миллионов граждан, посчитали в Общественной палате, – передает «Парламентская газета».