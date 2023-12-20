Плата за техосмотр выросла в Волгограде на 337 рублей и больше

В Волгограде утвердили минимальный из возможных предельный размер платы за техосмотр транспортных средств. Очередное тарифное решение принято на коллегии профильного комитета Волгоградской области, сообщает V102.RU. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

– Приказом ФАС России был существенно упрощен подход при формировании размера платы за проведение техосмотра. Если ранее операторы техосмотра доказывали обоснованность своих затрат для расчета размера платы, то теперь предусмотрена ежегодная индексация действующих размеров платы на индекс инфляции, но при этом размеры платы не могут быть ниже установленных минимальных значений. Такое требование действует при расчете платы за техосмотр на 2023-2024 годы, если от операторов техосмотра не набирается более 50% предложений по установлению размеров платы от их общего количества в регионе, – пояснила председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова.

По ее словам, в Волгоградской области воспользоваться своим правом по предоставлению предложений по установлению размера платы за техосмотр на 2024 год пожелали лишь 5 из 47 операторов техосмотра (10,6% от их общего количества в регионе). Поэтому на 2024 год плата устанавливается в размере минимального значения, которое утверждено на федеральном уровне.



Предложения прошли общественную экспертизу и были утверждены членами экспертного совета по ценам и тарифам на транспорте и в социальной сфере.



– Даже с учетом изменений в нашем регионе остается самый низкий по сравнению с другими субъектами предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств. Экономическое стимулирование операторов техосмотра позволит обеспечить возможности для развития, – отметил член общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области, заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «Волгапромтранс» Андрей Кузьмин.

Утвержденные размеры платы за проведение техосмотра являются предельными (максимальным), и операторы техосмотра могут устанавливать размер платы меньше утвержденного размера, уточняют в комитете.

На сайте администрации Волгоградской области опубликовано постановление с утвержденными цифрами. Согласно документу, стоимость технического осмотра легковых машин с количеством пассажирских мест до восьми (категория М1) установлена в размере 913 рублей. В настоящее время стоимость техосмотра таких машин, согласно прошлогоднему постановлению, составляет 576 рублей. То есть плата за техосмотр транспортных средств категории М1 увеличилась в Волгоградской области на 337 рублей.

Для транспорта категории М2 – малые автобусы – плата за ТО составит в 2024 году в Волгограде и области 1563 рубля. Сегодня ее размер составляет 1133 рубля. Увеличение на 430 рублей в данном случае.

Согласно утвержденным в прошлом году расценкам владельцы транспорта категории N1 (грузовые автомобили до 3,5 тонн) платят за ТО 614 рублей. С нового года эта сумма вырастет до 999 рублей (плюс 385 рублей).

Со всеми расценками можно ознакомиться по ссылке.