Расследования

Верхушку отделения «Почты России» судят за аферу под Волгоградом

Расследования 19.12.2023 17:50
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19.12.2023 17:50


В Николаевский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении начальника отделения почты города Николаевска и ее заместителя. Женщин обвиняют в хищении больше 400 тысяч рублей. 

— Карпенко С.И. и Толочек М.А. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), — пояснили информагентству в пресс-службе райсуда. — В настоящий момент материалы дела переданы судье для рассмотрения вопроса о назначении заседания.

Следствием установлено, что в период примерно с 30 июня 2016 года по 13 января 2017-го начальник ОПС Николаевск-3 Николаевского почтамта УФПС Волгоградской области — филиала ФГУП «Почта России» (после реорганизации АО «Почта России») Карпенко С.И. и ее заместитель Толочек М.А. «облегчили» кассу отделения на 422 793 рубля и 59 копеек. 

Злоумышленницы действовали, как сообща, так и поодиночке. Денежные средства ФГУП «Почта России» были им вверены в силу служебного положения. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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