УФСБ: начальник почты в Волгоградской области присвоила 750 тыс. рублей





В Волгоградской области 52-летняя начальник районного отделения почтовой связи подозревается в присвоении 750 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 31 августа в УФСБ России по Волгоградской области.

– Установлено, что занимая должность начальника районного отделения почтовой связи, женщина систематически похищала вверенные ей денежные средства Филиала почтамта. Всего она присвоила более 750 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. – В результате оперативных мероприятий Следственным отделом УФСБ в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК России – присвоение денежных средств с использованием служебного положения.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.