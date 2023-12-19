Экология

«Вывозим мусор самостоятельно»: предприниматели продолжают уклоняться от договоров на вывоз ТКО

Экология 19.12.2023 12:05
0
19.12.2023 12:05


Очередной рейд по проверке наличия у предпринимателей договоров на вывоз ТКО провели накануне сотрудники компании «ЭкоЦентр» с представителями районной администрации и правоохранительных органов в Дзержинском районе Волгограда.

Здесь осуществляют свою коммерческую деятельность более 2000 юридических лиц, однако только 640 из них заключили договоры (менее трети). И это несмотря на то, что новый регоператор приступил к работе почти полгода назад – с 1 августа текущего года.



Коммерсантов, вероятно, не смущают ни кучи мусора рядом с их магазинами, ни весьма серьезные штрафы – за нарушение ст.8.2. КОАП РФ они составляют от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

Отходы деятельности складируют, как правило, в контейнеры для многоквартирных домов, которые совсем не рассчитаны на такой объем, или сваливаются рядом с ними, образуя свалку.

Продавец небольшого продуктового магазина на ул. Космонавтов утверждает, что дважды в неделю сотрудники мусор вывозят самостоятельно. Куда? Связаться с арендатором не удается, телефон, указанный на входе, недоступен. Никаких документов, касающихся вывоза ТКО, у продавца нет. И быть не может, поясняет специалист отдела экологического контроля ООО «ЭкоЦентр» Елена Галкина, поскольку деятельность эта лицензируется. Предписание владельцу бизнеса составлено и передано.

Нормативный объем для кафе с количеством 115 мест – более 21 кубометра коммунальных отходов в месяц. Именно такое кафе располагается на ул. Землячки, 40. Как поясняет руководитель предприятия, нарушителями они быть не хотят. Договоры с предыдущим оператором заключались. Однако с новым регоператором договор до сих пор не заключен. В течение недели этот вопрос будет решен, уверяет владелец кафе. И тогда, как поясняют сотрудники «ЭкоЦентра», на контейнерной площадке станет гораздо чище.

До конца текущей недели пообещал  заключить договор и управляющий мебельного салона по ул. Жукова, 106, уточнив ряд вопросов по предоставлению необходимых документов. Экономить на заключении таких договоров действительно не стоит.  

Подводя итоги рейда, специалисты компании нового регоператора  отметили, что планомерная работа по воспитанию у представителей бизнеса ответственности приносит положительные результаты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
14.12.2023 20:40
Экология 14.12.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
14.12.2023 13:37
Экология 14.12.2023 13:37
Комментарии

0
Далее
Экология
13.12.2023 15:51
Экология 13.12.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.12.2023 12:27
Экология 13.12.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.12.2023 21:04
Экология 12.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Экология
11.12.2023 15:30
Экология 11.12.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Экология
07.12.2023 20:51
Экология 07.12.2023 20:51
Комментарии

0
Далее
Экология
07.12.2023 19:15
Экология 07.12.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2023 11:57
Экология 04.12.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2023 07:36
Экология 04.12.2023 07:36
Комментарии

0
Далее
Экология
03.12.2023 09:41
Экология 03.12.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Экология
01.12.2023 20:05
Экология 01.12.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Экология
01.12.2023 14:48
Экология 01.12.2023 14:48
Комментарии

0
Далее
Экология
27.11.2023 19:46
Экология 27.11.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Экология
24.11.2023 08:44
Экология 24.11.2023 08:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
Молодой житель Котово изнасиловал и зарезал родную тетку. Тело спрятал в оврагеСмотреть фотографии
13:48
Борт из Волгограда экстренно развернули из-за атаки БПЛА в МосквеСмотреть фотографии
13:21
Младенцы в Волгоградской области стали умирать в 2 раза режеСмотреть фотографии
13:20
Новогодний концерт из киноисторий пройдет в «Царицынской опере»Смотреть фотографии
13:17
Повышение стоимости ЖКУ на 11,2% коснется 1% жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:39
На Украине погиб боец из Волгоградской области Владимир ПетеримовСмотреть фотографии
12:27
Опасные для детей вирусы циркулируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские приставы рассказали о реальных и мнимых взяткахСмотреть фотографии
12:05
«Вывозим мусор самостоятельно»: предприниматели продолжают уклоняться от договоров на вывоз ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
«Ротор» взял на работу нового тренераСмотреть фотографии
11:50
Волгоградцев обяжут маркировать ослов и вешать электронные табло на ульиСмотреть фотографии
11:46
«Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2» с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
11:05
На станции «Комсомольская» в Волгограде один вход закрыли на ремонтСмотреть фотографии
11:02
Больше ста человек экстренно эвакуировали в Волгограде из жилого домаСмотреть фотографии
10:36
Волгоградцы скупают адидас и петушки в стиле сериала «Слово пацана»Смотреть фотографии
10:22
Волгоградскую молодежь за 67 млн научат управлять беспилотникамиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцев заставляли переплачивать по газовым договорамСмотреть фотографии
09:48
ПСБ рассказал, как экономить и зарабатывать с помощью современных банковских продуктовСмотреть фотографии
09:24
Фигуру ангела из 120 машин выстроили у «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:54
В Волгоградской области проиндексируют плату за ЖКХ в пределах 11,2%Смотреть фотографии
08:24
В Волгоградской области таможенники изъяли партию китайского ширпотреба на 26 млнСмотреть фотографии
07:28
КСП Волгоградской области нашла нарушения в расходовании средств дорожного фондаСмотреть фотографии
22:42
«Тюрьма ее ждет»: душившая свою семимесячную дочь волгоградка валит вину на мужа-участника СВОСмотреть фотографии
21:17
В память о погибшем в СВО мобилизованном волгоградце открыли «Парту Героя»Смотреть фотографии
20:25
В МВД предупредили о группах в Telegram для нападений на школыСмотреть фотографии
19:14
Котовчан призвали массово жаловаться на отопление после аварии на котельнойСмотреть фотографии
18:51
Студент из Волгограда принимает участие во встрече с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
18:07
Новая схема движения у Мамаева кургана в Волгограде сводит с ума водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
Две тысячи волгоградцев добровольно отказались от оружияСмотреть фотографии
16:40
Комбинат питания «Виво Маркет» планирует значительно увеличить объем продукции в 2024 годуСмотреть фотографии
 