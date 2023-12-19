Очередной рейд по проверке наличия у предпринимателей договоров на вывоз ТКО провели накануне сотрудники компании «ЭкоЦентр» с представителями районной администрации и правоохранительных органов в Дзержинском районе Волгограда.

Здесь осуществляют свою коммерческую деятельность более 2000 юридических лиц, однако только 640 из них заключили договоры (менее трети). И это несмотря на то, что новый регоператор приступил к работе почти полгода назад – с 1 августа текущего года.





Коммерсантов, вероятно, не смущают ни кучи мусора рядом с их магазинами, ни весьма серьезные штрафы – за нарушение ст.8.2. КОАП РФ они составляют от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

Отходы деятельности складируют, как правило, в контейнеры для многоквартирных домов, которые совсем не рассчитаны на такой объем, или сваливаются рядом с ними, образуя свалку.

Продавец небольшого продуктового магазина на ул. Космонавтов утверждает, что дважды в неделю сотрудники мусор вывозят самостоятельно. Куда? Связаться с арендатором не удается, телефон, указанный на входе, недоступен. Никаких документов, касающихся вывоза ТКО, у продавца нет. И быть не может, поясняет специалист отдела экологического контроля ООО «ЭкоЦентр» Елена Галкина, поскольку деятельность эта лицензируется. Предписание владельцу бизнеса составлено и передано.

Нормативный объем для кафе с количеством 115 мест – более 21 кубометра коммунальных отходов в месяц. Именно такое кафе располагается на ул. Землячки, 40. Как поясняет руководитель предприятия, нарушителями они быть не хотят. Договоры с предыдущим оператором заключались. Однако с новым регоператором договор до сих пор не заключен. В течение недели этот вопрос будет решен, уверяет владелец кафе. И тогда, как поясняют сотрудники «ЭкоЦентра», на контейнерной площадке станет гораздо чище.

До конца текущей недели пообещал заключить договор и управляющий мебельного салона по ул. Жукова, 106, уточнив ряд вопросов по предоставлению необходимых документов. Экономить на заключении таких договоров действительно не стоит.

Подводя итоги рейда, специалисты компании нового регоператора отметили, что планомерная работа по воспитанию у представителей бизнеса ответственности приносит положительные результаты.