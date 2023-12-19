По результатам проверки расходования средств дорожного фонда Волгоградской области в 2022 году региональная КСП предложила комитету финансов увеличить ассигнования в фонд на 291 миллион рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отчет контрольно-счетной палаты, при мониторинге выяснилось, что в прошлом году данная сумма не была использована, однако, в нарушение бюджетного кодекса и не была направлена на увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году.



Всего же объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области на 2022 год был утвержден в размере 20 717,4 млн. руб., что превысило показатель 2021 года на 1 713,8 млн. руб., или на 9% за счет роста доходов от акцизов на нефтепродукты и трансфертов из федерального бюджета.

Расходы дорожного фонда Волгоградской области в 2022 году исполнены в сумме 20 809,1 млн. руб., из которых 10 921,7 млн. руб., или 52,5% направлено на реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что на 29% превышает показатель 2021 года (8 464,8 млн. руб.). Также были увеличены расходы комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, осуществляемые вне рамок национального проекта:



- на ремонт, в том числе капитальный, областных дорог (+117,1 млн. руб., +27,9%);

- на содержание областных дорог (+348,7 млн. руб., +11,7%);

- на предоставление субсидий местным бюджетам (+639,1 млн. руб., +55,3%);



- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (+5,3 млн. руб., +9,7%).



За счет средств дорожного фонда в 2022 году достигнуты показатели прироста протяженности областных и местных дорог, соответствующих нормативным требованиям.







В частности, закончено строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Суровикино (км 7) - Тормосин – Нижнегнутов» к х. Пристеновский» в Суровикинском и Чернышковском муниципальных районах, протяженностью 10,6 км;



- построена дорога «Подъезд от автомобильной дороги «Верхний Еруслан – Салтово» к с. Лятошинка» в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области, протяжённостью 3,7 км;



- были реконструированы 12 объектов капитального строительства общей протяженностью 36,5 км в Дубовском, Старополтавском, Еланском, Ленинском и Среднеахтубинском муниципальных районах;



- за счет средств дорожного фонда также предоставлялись субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность, за счет которой было приведено в нормативное состояние почти 93 километра дорог местного значения в Михайловке, Волжском, Волгограде, Новоаннинском, Камышине, Котово, Палласовке, Суровикино, Серафимовиче, Николаевске, а также приобретено 7 речных звеньев наплавного моста в Ленинском районе, который разрушился в результате паводка.



Вместе с тем аудиторы отметили, что большинство целевых показателей и запланированных результатов мероприятий, реализуемых за счет средств дорожного фонда в 2022 году, были достигнуты, а именно, увеличен показатель прироста протяженности областных и местных дорог, соответствующих нормативным требованиям.







Не выполненными оказались лишь показатели регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, в ДТП в прошлом году погибли 242 человека (планировалось снижение печального показателя до 221 человека).

