Борьба с коррупцией

КСП Волгоградской области нашла нарушения в расходовании средств дорожного фонда

Борьба с коррупцией 19.12.2023 07:28
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19.12.2023 07:28


По результатам проверки расходования средств дорожного фонда Волгоградской области в 2022 году региональная КСП предложила комитету финансов увеличить ассигнования в фонд на 291 миллион рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отчет контрольно-счетной палаты, при мониторинге выяснилось, что в прошлом году данная сумма не была использована, однако, в нарушение бюджетного кодекса и не была направлена на увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году.

Всего же объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области на 2022 год был утвержден в размере 20 717,4 млн. руб., что превысило показатель 2021 года на 1 713,8 млн. руб., или на 9%  за счет роста доходов от акцизов на нефтепродукты и трансфертов из федерального бюджета.

Расходы дорожного фонда Волгоградской области в 2022 году исполнены в сумме 20 809,1 млн. руб., из которых 10 921,7 млн. руб., или 52,5% направлено на реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что на 29% превышает показатель 2021 года (8 464,8 млн. руб.). Также были увеличены расходы комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, осуществляемые вне рамок национального проекта:

- на ремонт, в том числе капитальный, областных дорог (+117,1 млн. руб., +27,9%);

- на содержание областных дорог (+348,7 млн. руб., +11,7%);

- на предоставление субсидий местным бюджетам (+639,1 млн. руб., +55,3%);

- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (+5,3 млн. руб., +9,7%).

За счет средств дорожного фонда в 2022 году достигнуты показатели прироста протяженности областных и местных дорог, соответствующих нормативным требованиям.


В частности, закончено строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Суровикино (км 7) - Тормосин – Нижнегнутов» к х. Пристеновский» в Суровикинском и Чернышковском муниципальных районах, протяженностью 10,6 км;

- построена дорога «Подъезд от автомобильной дороги «Верхний Еруслан – Салтово» к с. Лятошинка» в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области, протяжённостью 3,7 км;

- были реконструированы 12 объектов капитального строительства общей протяженностью 36,5 км в Дубовском, Старополтавском, Еланском, Ленинском и Среднеахтубинском муниципальных районах;

- за счет средств дорожного фонда также предоставлялись субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность, за счет которой было приведено в нормативное состояние почти 93 километра дорог местного значения в Михайловке, Волжском, Волгограде, Новоаннинском,  Камышине, Котово, Палласовке, Суровикино, Серафимовиче, Николаевске, а также приобретено 7 речных звеньев наплавного моста в Ленинском районе, который разрушился в результате паводка.

Вместе с тем аудиторы отметили, что большинство целевых показателей и запланированных результатов мероприятий, реализуемых за счет средств дорожного фонда в 2022 году, были достигнуты, а именно, увеличен показатель прироста протяженности областных и местных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 


Не выполненными оказались лишь показатели регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, в ДТП в прошлом году погибли 242 человека (планировалось снижение печального показателя до 221 человека).

Ненормативное состояние автомобильных дорог явилось причиной 42,7% ДТП, тогда как планировалось достичь показателя в 40%. 

В качестве причины недостижения показателей регионального проекта названа «ошибка водителя»: превышение скорости движения, усталость, отвлечение от управления транспортным средством, вождение в нетрезвом виде.

Для исправления ситуации в данной сфере  в рамках рекомендаций КСП администрация Волгоградской области активизировала работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проработаны также  вопросы по снижению аварийности, в частности по максимальному обеспечению потенциально-опасных участков дороги камерами фотовидеофиксации и т.п.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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