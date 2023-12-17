Губернатор прокомментировал атаку беспилотников под Волгоградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал атаку беспилотников, передает V102.RU.
- Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы Министерства Обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет, - заявил глава региона.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Как стало известно V102.RU из собственных источников, в Волгоградской области беспилотные летательные аппараты перехвачены в районе Котлубани. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Фото: администрации Волгоградской области