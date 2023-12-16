В Саратовской области сгоревший КАМАЗ вызвал затор на трассе

КамАЗ сгорел сегодня, 16 декабря, на трассе в Саратовской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на СарИнформ
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По данным регионального ГИБДД, инцидент случился в девять часов утра рядом с селом Елшанка на трассе Саратов-Вольск. Во время происшествия никто не пострадал, однако пожар вызвал заторы. Причина возгорания устанавливается.
Накануне, напомним, как сообщало V102.RU,
под Волгоградом на трассе столкнулись рейсовый автобус и фура с прицепом. Грузовик после столкновения загорелся и перегородил дорогу.
Фото ГИБДД Саратовской области