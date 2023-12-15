На трассе под Волгоградом после ДТП с автобусом загорелась фура: видео

В Городищенском районе Волгоградской области на трассе столкнулись рейсовый автобус и фура с прицепом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, грузовик после столкновения загорелся и перегородил дорогу.

— 15 декабря около 19.00 на 946 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло столкновение автобуса Higer и грузового автомобиля КАМАЗ, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии 33-летний водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.

Предварительно, при выезде со второстепенной дороги водитель грузовика не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом.

— На место аварии выезжали руководство и экипажи областной ГАИ, следственно-оперативная группа ОМВД России по Городищенскому району, — добавили в областном главке МВД.





К месту аварии также выдвигались сотрудники МЧС России по Волгоградской области.

— Вызов поступило в 19.03. Наше подразделение осуществляло контроль места ДТП, — прокомментировали в спасательном ведомстве.





Видео: vlgchp / t.me, ГУ МВД России по Волгоградской области