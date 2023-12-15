Происшествия

На трассе под Волгоградом после ДТП с автобусом загорелась фура: видео

Происшествия 15.12.2023 22:50
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15.12.2023 22:50


В Городищенском районе Волгоградской области на трассе столкнулись рейсовый автобус и фура с прицепом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, грузовик после столкновения загорелся и перегородил дорогу. 

— 15 декабря около 19.00 на 946 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло столкновение автобуса Higer и грузового автомобиля КАМАЗ, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии 33-летний водитель грузовика с травмами доставлен в больницу. 

Предварительно, при выезде со второстепенной дороги водитель грузовика не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом.

— На место аварии выезжали руководство и экипажи областной ГАИ, следственно-оперативная группа ОМВД России по Городищенскому району, — добавили в областном главке МВД. 


К месту аварии также выдвигались сотрудники МЧС России по Волгоградской области. 

— Вызов поступило в 19.03. Наше подразделение осуществляло контроль места ДТП, — прокомментировали в спасательном ведомстве. 


Видео: vlgchp / t.me, ГУ МВД России по Волгоградской области

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