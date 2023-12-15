Обгоревшая при пожаре волгоградка спустя неделю умерла в больнице

В Волгограде сегодня, 15 декабря, скончалась пострадавшая в пожаре, произошедшем неделю назад, жительница поселка 2-й километр. Как стало известно V102.RU, пожар произошел в доме № 11 по улице Можайской в Дзержинском районе.

— Вечером загорелось. Соседи увидели — вызвали пожарных. Как потом рассказали, проводку замкнуло. Дом деревянный, вспыхнул, как спичка. Женщину, на вид ей лет 60, спасли из огня, но она сильно отравилась едким дымом, у нее были ожоги. Ее забрали в больничный комплекс, — рассказал собственный источник «Высоты 102».

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась в условиях реанимации.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Еще по теме:

112: в Михайловке в пожаре погибли две пенсионерки