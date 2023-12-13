112: в Михайловке в пожаре погибли две пенсионерки

Погибшими, по данным источника, оказались две пенсионерки, которые проживали в доме.
Происшествия 13.12.2023 08:17
0
13.12.2023 08:17
Погибшими, по данным источника, оказались две пенсионерки, которые проживали в доме.
В Михайловке Волгоградской области в огне погибли две пожилые женщины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на службу 112, сообщение о пожаре в доме по ул. Ватутина поступило накануне, 12 декабря, в 19-09 ч.- Горела одна из комнат домовладения, при тушении пожара были обнаружены тела двух человек, - пояснили в экстренных службах.
Погибшими, по данным источника, оказались две пенсионерки, которые проживали в доме.
В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
- Очаг возгорания находился у дивана, где спала и курила одна из женщин, - пояснили в ведомстве.
Пенсионерка в центре Волгограда прописала 29 «экзотических» иностранцев13.12.2023 11:33
Происшествия 13.12.2023 11:33
Под Волгоградом мужчина ворвался в магазин и битой жестоко избил женщину12.12.2023 18:10
Происшествия 12.12.2023 18:10
Депутата ГД от Волгоградской области Олега Савченко задержали в Москве12.12.2023 14:50
Происшествия 12.12.2023 14:50
На заводе Волжского опровергли взрыв шлаковоза в ночь на 12 декабря12.12.2023 12:56
Происшествия 12.12.2023 12:56
В Волгоградской области утопили мужчину в бассейне «призрачного» ИП12.12.2023 11:19
Происшествия 12.12.2023 11:19
Пенсионер на «Жигулях» устроил смертельное ДТП в Калаче-на-Дону12.12.2023 09:56
Происшествия 12.12.2023 09:56
Лжесиловики повесили на рабочего из Волжского многомиллионный кредит12.12.2023 09:39
Происшествия 12.12.2023 09:39
Волгоградка на вокзале била, унижала и угрожала сотрудникам полиции11.12.2023 19:54
Происшествия 11.12.2023 19:54
В Волгограде трое детей от 3 до 5 лет отравились угарным газом11.12.2023 12:46
Происшествия 11.12.2023 12:46
В Волгоградской области нашли вмерзший в лед труп человека11.12.2023 11:36
Происшествия 11.12.2023 11:36
Под Волгоградом пьяница на Infiniti разбился с компанией11.12.2023 11:25
Происшествия 11.12.2023 11:25
В Волжском двое подростков убежали из центра помощи детям11.12.2023 10:28
Происшествия 11.12.2023 10:28
В Волжском ночью насмерть разбился водитель Datsun11.12.2023 08:58
Происшествия 11.12.2023 08:58
В Волгоградской области сгорел дом из-за елочной гирлянды10.12.2023 10:18
Происшествия 10.12.2023 10:18
Под Волгоградом неуступчивый водитель покалечил женщину10.12.2023 09:32
Происшествия 10.12.2023 09:32