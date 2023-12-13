Происшествия

112: в Михайловке в пожаре погибли две пенсионерки

Происшествия 13.12.2023 08:17
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13.12.2023 08:17


В Михайловке Волгоградской области в огне погибли две пожилые женщины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на службу 112, сообщение о пожаре в доме по ул. Ватутина поступило накануне, 12 декабря, в 19-09 ч.
- Горела одна из комнат домовладения, при тушении пожара были обнаружены тела двух человек, - пояснили в экстренных службах.
Погибшими, по данным источника, оказались две пенсионерки, которые проживали в доме.

В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. 

- Очаг возгорания находился у дивана, где спала и курила одна из женщин, - пояснили в ведомстве. 

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