Спорт

«Динамо-Синара» обидно проиграло «Астраханочке»

Спорт 14.12.2023 22:04
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14.12.2023 22:04


«Динамо-Синара» сегодня, 14 декабря, уступило «Астраханочке»  с разницей в два очка – 26:28, потерпев четвертое поражение подряд в Суперлиге. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба,  волгоградские гандболистки вели в счете после первого тайма – 17:13, однако в концовке матча не смогли удержать лидерство.
Из-за реконструкции зала «Динамо» игра проходила в ФОК «Молодежный» в Кировском районе Волгограда. Поддержать команду Олега Кулешова пришло не так много болельщиков, как это зачастую случалось на родной арене. Однако бело-голубых это ни сколько не смутило и они выдали прекрасную игру, которая могла принести им дивиденды в противостоянии с одним из лидеров отечественного чемпионата.
В первом тайме хозяйки показали образцово-показательную игру, в которой нашлось место и точным броскам и надежной игре вратаря, а также четким и слаженным действиям в обороне.
Увы, вторые полчаса хозяйки начали из рук вон плохо. Совершили три подряд потери и лишились одного из ключевых игроков. На 9-й минуте второго тайма за бросок в голову вратаря с семиметровой отметки прямую красную карточку заработала Екатерина Долматова. Это обстоятельство сказалось на дальнейшем ходе игры, но заставило динамовок искать другие способы сдерживания астраханок и порой у них это неплохо получалось.
Однако в ключевых эпизодах в рядах хозяек не нашлось ярко выраженного лидера. Но надо отдать должное волгоградкам, которые бились и сражались до последнего, но уступили с минимальной разницей.
Одним из самых результативных игроков соперниц волгоградок стала Полина Шаркова – она забила 12 голов. Шаркова, воспитанница волгоградского гандбола,  раньше выступала за «Динамо». В волгоградском клубе шесть мячей забросила Варвара Семина, у Марины Судаковой и Екатерины Долматовой – по четыре мяча.
Динамовки  провели последнюю домашнюю игру в этом году. «Динамо-Синара» теперь в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой», которой волгоградки проиграли в первом круге. Волгоградский клуб  по-прежнему занимает седьмое место в Суперлиге.
Фото «Динамо-Синара» VK.com
 

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