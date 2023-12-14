«Динамо-Синара» обидно проиграло «Астраханочке»





«Динамо-Синара» сегодня, 14 декабря, уступило «Астраханочке» с разницей в два очка – 26:28, потерпев четвертое поражение подряд в Суперлиге. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба, волгоградские гандболистки вели в счете после первого тайма – 17:13, однако в концовке матча не смогли удержать лидерство. «Динамо-Синара» сегодня, 14 декабря, уступило «Астраханочке» с разницей в два очка – 26:28, потерпев четвертое поражение подряд в Суперлиге. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба, волгоградские гандболистки вели в счете после первого тайма – 17:13, однако в концовке матча не смогли удержать лидерство.

Увы, вторые полчаса хозяйки начали из рук вон плохо. Совершили три подряд потери и лишились одного из ключевых игроков. На 9-й минуте второго тайма за бросок в голову вратаря с семиметровой отметки прямую красную карточку заработала Екатерина Долматова. Это обстоятельство сказалось на дальнейшем ходе игры, но заставило динамовок искать другие способы сдерживания астраханок и порой у них это неплохо получалось. Увы, вторые полчаса хозяйки начали из рук вон плохо. Совершили три подряд потери и лишились одного из ключевых игроков. На 9-й минуте второго тайма за бросок в голову вратаря с семиметровой отметки прямую красную карточку заработала Екатерина Долматова. Это обстоятельство сказалось на дальнейшем ходе игры, но заставило динамовок искать другие способы сдерживания астраханок и порой у них это неплохо получалось.

Однако в ключевых эпизодах в рядах хозяек не нашлось ярко выраженного лидера. Но надо отдать должное волгоградкам, которые бились и сражались до последнего, но уступили с минимальной разницей.

Однако в ключевых эпизодах в рядах хозяек не нашлось ярко выраженного лидера. Но надо отдать должное волгоградкам, которые бились и сражались до последнего, но уступили с минимальной разницей.

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