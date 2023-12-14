В Росводресурсах оправдались за обмеление Волги после прямой линии Путина

- Есть конфликт интересов между водопользователями: промышленности, энергетиков, коммунально-бытового сектора, в низовьях судоходству необходимо, чтобы фарватер был обеспечен глубже. Эти вопросы известны и, поверьте, правительство России работает над этим, – сказал Владимир Путин.
Принятые меры, утверждают в Росводресурсах, позволили сохранить все гарантии для зависящих от воды сфер - на протяженности всего каскада выдержаны навигационные уровни и попуски, а в Волжском бассейне даже вырос объем грузоперевозок.
- Водность Волги циклична, в норме годовой приток равен 258 км3. Исторический минимум – 162 км3 – был в 1975 году. Максимум – 373 км3 – в 1990 году. С начала 2000-х годов река зашла в маловодную фазу. Условия 2023 года усугубились влиянием общих климатических изменений – уменьшением осадков, повышением температур и сильным падением (на 3,5 метра) уровня Каспийского моря. В целом в 2023 году все водохранилища Волги, несмотря на минимальный за 25 лет приток, функционировали штатно, – заявил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.
С учетом имеющихся запасов были обеспечены оптимальные режимы работы гидроузлов. Какие-либо риски отсутствуют и на сегодняшний день, заверили в ведомстве.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что Росводресурсы на несколько дней вынуждены были увеличить объем сбросов на волгоградском гидроузле из-за севшего на мель судна.