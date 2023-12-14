Экология

В Росводресурсах оправдались за обмеление Волги после прямой линии Путина

Экология 14.12.2023 20:40
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14.12.2023 20:40


Дефицитом общего стока Волги, самым серьезным за последнюю четверть века, объяснили в Росводресурсах обмеление реки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, из-за скудного притока сразу после весеннего попуска в низовья Волги, который обеспечивается для нужд нереста и сельского хозяйства, на Волжско-Камском каскаде был введен режим экономии воды.
Напомним, сегодня представители Татарстана  на прямой линии Владимира Путина обратились к главе государства с вопросом, касающимся снижения уровня воды на главном регуляторе каскада – Куйбышевском водохранилище.
- Есть конфликт интересов между водопользователями: промышленности, энергетиков, коммунально-бытового сектора, в низовьях судоходству необходимо, чтобы фарватер был обеспечен глубже. Эти вопросы известны и, поверьте, правительство России работает над этим, – сказал Владимир Путин.  
Принятые меры, утверждают в Росводресурсах,  позволили сохранить все гарантии для зависящих от воды сфер -  на протяженности всего каскада выдержаны навигационные уровни и попуски,  а в Волжском бассейне даже вырос объем грузоперевозок.
- Водность Волги циклична, в норме годовой приток равен 258 км3. Исторический минимум – 162 км3 – был в 1975 году. Максимум – 373 км3 – в 1990 году. С начала 2000-х годов река зашла в маловодную фазу. Условия 2023 года усугубились влиянием общих климатических изменений – уменьшением осадков, повышением температур и сильным падением (на 3,5 метра) уровня Каспийского моря. В целом  в 2023 году все водохранилища Волги, несмотря на минимальный за 25 лет приток, функционировали штатно,  – заявил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.   
С учетом имеющихся запасов были обеспечены оптимальные режимы работы гидроузлов. Какие-либо риски отсутствуют и на сегодняшний день, заверили в ведомстве.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что Росводресурсы на несколько дней вынуждены были увеличить объем сбросов на волгоградском гидроузле из-за севшего на мель судна.


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