Юные волгоградцы выпустили клип на музыку Александры Пахмутовой

Видео Амфитеатр Волгоград t.me
Общество 08.05.2025 21:31
0
08.05.2025 21:31
Видео Амфитеатр Волгоград t.me
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне юные волгоградцы сняли видеоклип на музыку нашей прославленной землячки Александры Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам». Как сообщает ИА «Высота 102», в создании ролика приняли участие видеооператоры центра креативных индустрий «Волга», хор «Созвучие» и солист Музакадемии Никита Петиков. На создание клипа ушел целый месяц, но своей работой участники записи песни по праву могут гордиться.- Мы искренне верим в то, что эта песня зажигает и новую искру в сердцах тех, кто сегодня в условиях проведения специальной военной операции находится на передовой. Этой песней хотим поздравить наш героический Сталинград и всю страну с Великим Днём Победы, - говорится в презентации клипа.
Видео Амфитеатр Волгоград t.me
Волгоград с флагами и без машин готовится ко Дню Победы: каким он был 8 мая08.05.2025 21:56
Общество 08.05.2025 21:56
В ЦПКиО Волгограда открывается парк 6-метровых динозавров08.05.2025 21:22
Общество 08.05.2025 21:22
«Свет Великой Победы» разлился на Мамаевом кургане: смотрим фото08.05.2025 21:07
Общество 08.05.2025 21:07
Позывной аэропорта Волгограда изменился на Сталинград08.05.2025 18:51
Общество 08.05.2025 18:51
«В нем был какой-то особый магнетизм»: дочь фронтовика Михаила Терещенко – о его пути и удивительной философии08.05.2025 17:56
Общество 08.05.2025 17:56
Андрей Бочаров встретился с председателем Совета директоров индийской компании «CUMI»08.05.2025 17:25
Общество 08.05.2025 17:25
Волгоградцы заметили на улицах города конные патрули08.05.2025 17:08
Общество 08.05.2025 17:08
Врачи рассказали о травмах пострадавших в ДТП на острове Зеленый08.05.2025 16:04
Общество 08.05.2025 16:04
Внук погибшего в Сталинградской битве казахстанца открыл памятник под Волгоградом08.05.2025 15:10
Общество 08.05.2025 15:10
Количество пострадавших в ДТП на Зеленом выросло до 508.05.2025 14:42
Общество 08.05.2025 14:42
В Волгограде 9 мая расширят пешеходную зону вокруг площади Павших борцов08.05.2025 13:58
Общество 08.05.2025 13:58
Больше уехало, чем приехало: Росстат оценил миграцию в Волгоградской области08.05.2025 13:08
Общество 08.05.2025 13:08
В центре Волгограда 9 мая пропадет интернет08.05.2025 12:45
Общество 08.05.2025 12:45
Фальшивое видео с главой Волгограда стали использовать аферисты08.05.2025 11:04
Общество 08.05.2025 11:04
Волгоградцы с Андреем Бочаровым возложили цветы на Аллее Героев08.05.2025 10:42
Общество 08.05.2025 10:42