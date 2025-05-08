Цены на огурцы стремительно падают в Волгограде





В волгоградских магазинах продолжают падать цены на огурцы. Как сообщает ИА «Высота 10» со ссылкой на данные Волгоградстата, за неделю они снизились еще почти на 10% - до 138,52 рубля за килограмм. В то же время стоимость лука снова выросла, хотя не так резко, как на предыдущей неделе. Напомним, тогда лук подорожал сразу на 14%, а на прошедшей неделе – на 2,14% (до 68,68 рубля за кг). В волгоградских магазинах продолжают падать цены на огурцы. Как сообщает ИА «Высота 10» со ссылкой на данные Волгоградстата, за неделю они снизились еще почти на 10% - до 138,52 рубля за килограмм. В то же время стоимость лука снова выросла, хотя не так резко, как на предыдущей неделе. Напомним, тогда лук подорожал сразу на 14%, а на прошедшей неделе – на 2,14% (до 68,68 рубля за кг).

Также подросла в цене морковь – на 2,47% (49,62). А вот картофель подешевел примерно на 3% - до 86 рублей за килограмм. При этом волгоградцы замечают в супермаркетах картофель по еще более низким ценам – за 60 рублей, и весьма приличного качества.За неделю произошел рост цен на некоторые другие продукты. В частности, гречка подорожала на 1,31% (51,60), маргарин – на 2,2% (226,38). Стоимость вермишели снизилась на 0,6% - до 76,12 рубля. Также подешевела колбаса полукопченая и варено-копченая – примерно на 2% (583,63 рубля).