Общество

В ЦПКиО Волгограда открывается парк 6-метровых динозавров

Общество 08.05.2025 21:22
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08.05.2025 21:22


С 9 мая в ЦПКиО Волгограда открывается новая площадка палеонтологии и краеведения «Затерянный мир». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации парка, посетителей встретят обитатели доисторически времен - паразауролоф, дилофозавр, трицератопс, анкилозавр, диметродон, кетцалькоатль, дромеозавр, велоцираптор и брахиозавр высотой от 1 до 6,5 метров.

Фигуры могут моргать, двигаться и издавать звуки – все они объединены в композиции, рассказывающие истории из их жизни. Например, малыш дромеозавр мурлыкает и охотится на огромную стрекозу, а недалеко на травке пасется семья трицератопсов – грозных травоядных динозавров. Также на площадке расположится интерактивная локация для детей площадью 30 квадратных метров – археологические раскопки. Здесь каждый желающий сможет ощутить себя настоящим археологом и обнаружить окаменелости со скелетами аллозавра, тираннозавра и амурозавра.

К слову, специально на площадку «Затерянного мира» привезли  20 камней с Эльбруса. На территории также будут оборудованы зоны отдыха с посадочными местами.

После открытия в тематическом парке планируется проводить открытые уроки для школьников с участием палеонтологов, сотрудников кафедры инженерно-математических и естественно-научных дисциплин Волжского филиала ВолГУ об истории нашего региона.
Фото ЦПКиО

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