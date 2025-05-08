Смерть 3-месячного волгоградца расследуют по поручению Бастрыкина





Председатель СК России ждет доклад по уголовному делу, возбужденному по факту смерти ребенка в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель СК России ждет доклад по уголовному делу, возбужденному по факту смерти ребенка в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в феврале текущего года мальчику с врожденным пороком сердца была проведена операция. При этом в течение месяца после выписки из больницы какой-либо контроль за состоянием ребенка не осуществлялся. В результате в марте состояние младенца ухудшилось, его вновь госпитализировали. На следующий день он скончался в реанимации.Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.