Расследования

Смерть 3-месячного волгоградца расследуют по поручению Бастрыкина

Расследования 08.05.2025 19:59
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08.05.2025 19:59


Председатель СК России ждет доклад по уголовному делу, возбужденному по факту смерти ребенка в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, в феврале текущего года мальчику с врожденным пороком сердца была проведена операция. При этом в течение месяца после выписки из больницы какой-либо контроль за состоянием ребенка не осуществлялся. В результате в марте состояние младенца ухудшилось, его вновь госпитализировали. На следующий день он скончался в реанимации.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото СК РФ

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