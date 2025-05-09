Общество

В Волгограде отменили участие авиации в Параде Победы

Общество 09.05.2025 11:03
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09.05.2025 11:03


В Волгограде завершился парад Победы по случаю 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», последним по площади Павших Борцов прошел вслед за военной техникой сводный военный оркестр Волгоградского гарнизона под руководством начальника оркестра гвардии майора Анатолия Никитчина. Воздушную часть парада в этом году в целях безопасности отменили. 

По главной площади Волгограда прошли сегодня в парадном строю 38 расчетов – военнослужащие роты Почетного караула, военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, парадный расчёт Главного управления МВД России по Волгоградской области, ретровзвод имени Марии Лиманской, расчёт личного состава МЧС России по Волгоградской области, сотрудники ПУ ФСБ России по Волгоградской области, 20-ой гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, военнослужащие Южного военного округа, 22-й отдельной Ордена Жукова бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, слушатели академии МВД России, кадеты. 

Напомним, ранее в Волгоград решением организаторов были отменены соревновательные выступления авиации над акваторией Волги, а также показательные выступления группы «Звезда. 

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