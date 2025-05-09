Жители Волгограда утром 9 мая за полчаса до начала парада Победы обратили внимание на перебои в работе мобильных операторов и домашнего интернета. По информации горожан, они не могу довзониться друг до друга, а если им это и удается, то абоненты не могут вести беседу, так как не слышат собеседника.

– Кое-как удалось дозвониться до родителей, но они нас не слышат. Решили, что перезвонят они нам – но ни одна попытка так и не увенчалась успехом, – сообщают читатели ИА «Высота 102». – Кроме того, неожиданно отвалился интернет. Сейчас звоним, узнаем в чем в дело.

Отметим, что о возможных ограничениях в работе мобильного интернета СМИ предупреждали накануне. Неудобства носят временный характер.