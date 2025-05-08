Волгоградцы заметили на улицах города конные патрули

Волгоградцы обратили внимание на появившиеся в городе конные патрули. Лошади с очаровательными всадницами в форме полицейских гарцуют на улицах города. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в праздничные дни в Волгограде усилены меры безопасности, в том числе охрана общественного порядка в местах массового скопления граждан.
Также в городе работают кинологи со служебными собаками, которые обследуют места проведения массовых мероприятий. Доступ на праздничные площадки будет осуществляться через КПП с металлодетекторами. Контролировать обстановку на дорогах будут сотрудники Госавтоинспекции.
Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, а также соблюдать требования законодательства в местах проведения мероприятий. Обо всех фактах нарушения общественного порядка, возникновения нестандартной ситуации, обнаружения подозрительных бесхозных вещей необходимо сообщать ближайшим нарядам полиции или по телефону 102.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области