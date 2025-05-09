Александра Пахмутова записала видео с поздравлением волгоградцев

Легендарная композитор Александра Пахмутова поздравила жителей Волгограда с Днем Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», сталинградка записала видео с теплыми словами.

– Великая Отечественная война – это действительно Великая война. То, что сделал наш народ и наша несомненно лучшая армия в мире, – я никогда это не забуду. Хотя я была еще ребенком. Это было, конечно, страшно. Но у нас была уверенность, что мы победим. И так это и произошло. Очень хочется, чтобы дальше жизнь продолжалась хорошо, интересно, – сказала Александра Пахмутова.





Она также выразила надежду на то, что новые поколения волгоградцев будут помнить о подвиге советской армии в годы войны. А главное пожелание Александры Николаевны – стобы современники и потомки жили в счастливое время – без войн, под мирным небом.