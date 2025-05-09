Общество

На Мамаевом Кургане 9 Мая прогремел «Выстрел памяти»

Общество 09.05.2025 12:43
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09.05.2025 12:43

 


В Волгограде 9 мая – по случаю юбилея победы в Великой Отечественной войне – на Мамаевом кургане произвели «Выстрел памяти». Как сообщает ИА «Высота 102», акция состоялась на южном склоне Мамаева кургана.

Военнослужащие ЮВО произвели залп из фронтовых пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

Напомним, что центральным событием в рамках празднования Дня Победы в Волгограде стал военный парад в центре города. По площади Павших Борцов прошли 38 парадных расчетов. По традиции, по центру Волгограда проехал легендарный танк Т-34, военная техника советского образца и современные боевые машины. 

На Мамаевом кургане вечером пройдет три сеанса акции «Свет Великой Победы». Их начало запланировано на 21.00, 21.40 и 23.00. По окончании последнего сеанса над главной высотой России прогремит праздничный фейерверк. 

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