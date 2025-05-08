«Свет Великой Победы» разлился на Мамаевом кургане: смотрим фото

Общество 08.05.2025 21:07
0
08.05.2025 21:07
На Мамаевом кургане сегодня, 8 мая, состоялся очередной показ светового шоу «Свет Великой Победы». В юбилейном году организаторы проекта расширили его границы, задействовав два знаковых места – главную высоту России и музей-панораму «Сталинградская битва», передает V102.RU.
Благодаря современным технологиям и художественному оформлению с использованием сотен световых приборов Мамаев курган буквально заливается светом Победы, что символизирует величие подвига защитников Отечества.
Уникальные аудиовизуальные произведения охватывают не только монумент «Родина-мать зовет», но и другие скульптурные композиции мемориального комплекса. От подножия до вершины Мамаева кургана установлены световые пилоны, рассказывающие о городах-героях, участниках и наградах Великой Отечественной войны.
В первый день показа зрителями светового шоу на Мамаевом кургане и на музее-заповеднике стали около 60 тысяч человек. «Свет Великой Победы» также можно увидеть сегодня в 22-00 и 23-00 ч. и 9 мая в 21.00, 21.40, 23.00 на Мамаевом кургане, в музее-панораме 8, 9 мая в 21.00.
Фото Павла Мирошкина V102.RU
Волгоград с флагами и без машин готовится ко Дню Победы: каким он был 8 мая08.05.2025 21:56
Общество 08.05.2025 21:56
Юные волгоградцы выпустили клип на музыку Александры Пахмутовой08.05.2025 21:31
Общество 08.05.2025 21:31
В ЦПКиО Волгограда открывается парк 6-метровых динозавров08.05.2025 21:22
Общество 08.05.2025 21:22
Позывной аэропорта Волгограда изменился на Сталинград08.05.2025 18:51
Общество 08.05.2025 18:51
«В нем был какой-то особый магнетизм»: дочь фронтовика Михаила Терещенко – о его пути и удивительной философии08.05.2025 17:56
Общество 08.05.2025 17:56
Андрей Бочаров встретился с председателем Совета директоров индийской компании «CUMI»08.05.2025 17:25
Общество 08.05.2025 17:25
Волгоградцы заметили на улицах города конные патрули08.05.2025 17:08
Общество 08.05.2025 17:08
Врачи рассказали о травмах пострадавших в ДТП на острове Зеленый08.05.2025 16:04
Общество 08.05.2025 16:04
Внук погибшего в Сталинградской битве казахстанца открыл памятник под Волгоградом08.05.2025 15:10
Общество 08.05.2025 15:10
Количество пострадавших в ДТП на Зеленом выросло до 508.05.2025 14:42
Общество 08.05.2025 14:42
В Волгограде 9 мая расширят пешеходную зону вокруг площади Павших борцов08.05.2025 13:58
Общество 08.05.2025 13:58
Больше уехало, чем приехало: Росстат оценил миграцию в Волгоградской области08.05.2025 13:08
Общество 08.05.2025 13:08
В центре Волгограда 9 мая пропадет интернет08.05.2025 12:45
Общество 08.05.2025 12:45
Фальшивое видео с главой Волгограда стали использовать аферисты08.05.2025 11:04
Общество 08.05.2025 11:04
Волгоградцы с Андреем Бочаровым возложили цветы на Аллее Героев08.05.2025 10:42
Общество 08.05.2025 10:42