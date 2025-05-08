Общество 08.05.2025 21:56
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08.05.2025 21:56
В Волгограде закончились последние приготовления к завтрашнему празднику – Дню Победы. Центр города утопает во флагах, фасады зданий укрыли огромные плакаты, а дворники вымели последние пылинки. Необычность картинок - полное отсутствие автомобилей в центре города на радость пешеходам и спортсменам.
Напоминает о великой дате буквально все – символика на автобусах, многочисленные конструкции и георгиевские ленточки на одежде прохожих. Но самое главное - в городе витает предчувствие праздника.
Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Геннадий Гуляев увидел город таким.
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