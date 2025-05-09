Общество

Сотни зрителей стекаются в Волгограде к площади Павших Борцов

Общество 09.05.2025 08:28
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09.05.2025 08:28


До начала парада Победы в Волгограде остается всего полтора часа и, как сообщает ИА «Высота 102», к главной площади уже в 8 утра стали стекаться сотни зрителей. 

– Большинство идут к площади через парадный вход, минуя досмотровые рамки. Однако большое скопление людей отмечается и со стороны улицы Коммунистической, здесь, в основном, проходят участники парада, их родные и приглашенные гости, – передает корреспондент информагентства. – Очевидно, что зрителей будет сегодня как никогда много. Большое количество людей в возрасте, но основная масса – семьи с детьми.

Многие волгоградцы несут с собой на парад Победы портреты фронтовиков и флаги.

Напомним, что открытие парада состоится в 10.00. 

По случаю массовых мероприятий в городе усилены меры безопасности. Волгоградцам и гостям города необходимо проявить понимание и, возможно, постоять в очередях перед досмотровыми рамками. На центральных улицах, в местах проведения мероприятий с 06.00 введены ограничения на передвижение транспорта.

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