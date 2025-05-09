Общество

Парад Победы в Волгограде: тысячи зрителей, поздравление губернатора

Общество 09.05.2025 10:18
0
09.05.2025 10:18


В Волгограде о случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 10.00 по московскому времени стартовал парад Победы. Как сообщает ИА «Высота 102» к жителям и гостям региона с трибуны обратился губернатор Андрей Бочаров. 

Глава Волгоградской области передал слова поздравления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, Президента России Владимира Владимировича Путина:

«Дорогие фронтовики, ветераны! Жители и гости героической легендарной земли непокоренного Сталинграда! Боевые друзья! Передаю Вам слова поздравления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Уважаемые товарищи, друзья, поздравляю вас со знаменательным, поистине историческим событием – 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир. Наш нравственный, патриотический долг — быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России. Желаю Вам успехов и всего самого доброго». 


От себя Андрей Бочаров подчеркнул, что День Победы – священный день в истории Отечества, день подлинного триумфа многонационального советского народа:

– Это день памяти обо всех, кто ратными подвигами и самоотверженным трудом приближал Великую Победу. И сегодня потомки Поколения Победителей, наследники Великой Победы, защитников Сталинграда, с честью выполняют свой долг, проявляют мужество и героизм, с оружием в руках защищают нашу Родину от уже современных фашистов и нацистов. В каждой семье есть свои герои. Есть боль потерь и память о героических защитниках нашего Отечества всех поколений.

Далее губернатор объявил Минуту молчания в память о павших воинах. 


Командует парадом в Волгограде заместитель командующего 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, гвардии генерал-майор Николай Мартынюк. Принимает парад  заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Терещенко.

Как сообщает ИА «Высота 102», за парадом на главной площади Волгограда следят тысячи зрители. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.05.2025 12:43
Общество 09.05.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 11:03
Общество 09.05.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 10:02
Общество 09.05.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 09:47
Общество 09.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 08:56
Общество 09.05.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 08:39
Общество 09.05.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 08:38
Общество 09.05.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 08:28
Общество 09.05.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 08:17
Общество 09.05.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 07:45
Общество 09.05.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 07:05
Общество 09.05.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2025 05:47
Общество 09.05.2025 05:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2025 21:56
Общество 08.05.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2025 21:31
Общество 08.05.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2025 21:22
Общество 08.05.2025 21:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:43
На Мамаевом Кургане 9 Мая прогремел «Выстрел памяти»Смотреть фотографии
12:37
Бастрыкин хочет найти сбившего в Волгограде школьницу самокатчикаСмотреть фотографии
11:43
Путин после парада покинул Красную площадь под аплодисменты зрителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
В Волгограде отменили участие авиации в Параде ПобедыСмотреть фотографии
10:18
Парад Победы в Волгограде: тысячи зрителей, поздравление губернатораСмотреть фотографии
10:02
Александра Пахмутова записала видео с поздравлением волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
«Мы друг друга не слышим»: волгоградцы сообщают о проблемах со связью и интернетомСмотреть фотографии
08:56
Изображение Родины-матери спроецировали на фасаде Дома Правительства в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
Губернатор Бочаров почтил память Защитников Отечества на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:28
Сотни зрителей стекаются в Волгограде к площади Павших БорцовСмотреть фотографии
08:17
Международный пробег дорожников завершился в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде обнаружили тело пропавшей 85-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
07:05
«Некоторые не могут сдержать слез»: по Волжскому курсирует трамвай ПобедыСмотреть фотографии
06:30
День Великой Победы в Волгограде: что посмотреть и как доехатьСмотреть фотографии
05:47
Синоптики перенесли дождь и грозы в Волгограде с 9 на 10 маяСмотреть фотографии
21:56
Волгоград с флагами и без машин готовится ко Дню Победы: каким он был 8 маяСмотреть фотографии
21:31
Юные волгоградцы выпустили клип на музыку Александры ПахмутовойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:22
В ЦПКиО Волгограда открывается парк 6-метровых динозавровСмотреть фотографии
21:07
«Свет Великой Победы» разлился на Мамаевом кургане: смотрим фотоСмотреть фотографии
20:29
Волгоградский «Спартак» дважды проиграл «КОС-Синтезу» в финале СуперлигиСмотреть фотографии
19:59
Смерть 3-месячного волгоградца расследуют по поручению БастрыкинаСмотреть фотографии
19:39
Цены на огурцы стремительно падают в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:51
Позывной аэропорта Волгограда изменился на СталинградСмотреть фотографии
17:56
«В нем был какой-то особый магнетизм»: дочь фронтовика Михаила Терещенко – о его пути и удивительной философииСмотреть фотографии
17:25
Андрей Бочаров встретился с председателем Совета директоров индийской компании «CUMI»Смотреть фотографии
17:08
Волгоградцы заметили на улицах города конные патрулиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Врачи рассказали о травмах пострадавших в ДТП на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
15:37
«Ротор» в 2024 году потратил почти полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
15:10
Внук погибшего в Сталинградской битве казахстанца открыл памятник под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:42
Количество пострадавших в ДТП на Зеленом выросло до 5Смотреть фотографии
 