Парад Победы в Волгограде: тысячи зрителей, поздравление губернатора

В Волгограде о случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 10.00 по московскому времени стартовал парад Победы. Как сообщает ИА «Высота 102» к жителям и гостям региона с трибуны обратился губернатор Андрей Бочаров.

Глава Волгоградской области передал слова поздравления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, Президента России Владимира Владимировича Путина:

«Дорогие фронтовики, ветераны! Жители и гости героической легендарной земли непокоренного Сталинграда! Боевые друзья! Передаю Вам слова поздравления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Уважаемые товарищи, друзья, поздравляю вас со знаменательным, поистине историческим событием – 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир. Наш нравственный, патриотический долг — быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России. Желаю Вам успехов и всего самого доброго».





От себя Андрей Бочаров подчеркнул, что День Победы – священный день в истории Отечества, день подлинного триумфа многонационального советского народа:

– Это день памяти обо всех, кто ратными подвигами и самоотверженным трудом приближал Великую Победу. И сегодня потомки Поколения Победителей, наследники Великой Победы, защитников Сталинграда, с честью выполняют свой долг, проявляют мужество и героизм, с оружием в руках защищают нашу Родину от уже современных фашистов и нацистов. В каждой семье есть свои герои. Есть боль потерь и память о героических защитниках нашего Отечества всех поколений.

Далее губернатор объявил Минуту молчания в память о павших воинах.





Командует парадом в Волгограде заместитель командующего 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, гвардии генерал-майор Николай Мартынюк. Принимает парад заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Терещенко.

Как сообщает ИА «Высота 102», за парадом на главной площади Волгограда следят тысячи зрители.