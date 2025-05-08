Андрей Бочаров встретился с председателем Совета директоров индийской компании «CUMI»

Мутия Муругаппан поблагодарил губернатора за приглашение принять участие в торжествах в честь Великой Победы.
- Для нас очень важно помнить о людях, которые принесли себя в жертву, чтобы защитить свою Родину. Это были трудные времена, и они пожертвовали собой, чтобы мы сегодня жили, - отметил гость.
Также на встрече присутствовали председатель Совета директоров ОАО «Волжский абразивный завод» Сергей Петросян и генеральный директор завода Сергей Костров. Напомним, Волжский абразивный завод выпускает карбид кремния и шлифовальные материалы из него, абразивный инструмент, огнеупорные изделия. Предприятие является единственным в стране и крупнейшим в Европе производителем карбида кремния, одним из ведущих производителей абразивного инструмента на керамической связке в России и СНГ.
Фото администрации Волгоградской области