Врачи рассказали о травмах пострадавших в ДТП на острове Зеленый

Стало известно состояние пострадавших в ДТП на острове Зеленый в Волжском. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, 63-летнего мужчину и 43-летнюю женщину спасают в реанимации больницы имени Фишера. Их состояние оценивается как тяжелое.
36-летний мужчина госпитализирован в челюстно-лицевое хирургическое отделение. Еще один 49-летний пострадавший получает лечение в нейрохирургическом отделении. 42-летний мужчина попал в травматологию.
Эти трое пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним,
8 мая на улице Гидростроевская на острове Зеленый в Волжском Opel врезался в ГАЗель, припаркованную около автосервиса. Травмы получили в том числе сотрудники автомастерской.