Синоптики перенесли дождь и грозы в Волгограде с 9 на 10 мая

В Волгограде день 9 мая пройдет без существенных осадков, температура воздуха прогреется до комфортных значений. Обещанные ранее синоптиками дождь и грозы ожидаются теперь 10 мая.

Так, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, в День Победы в Волгограде днем будет тепло – от +19...+21 градусов. Ветер незначительный – до 13 метров в секунду.

А вот 10 мая в городе-герое ожидают кратковременный дождь, грозу. При грозах порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем при этом составит от +20...+22 градусов.