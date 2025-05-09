



В Волгоградской области еще четыре муниципальных образования удостоены почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». В 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в торжественной обстановке губернатор региона Герой России Андрей Бочаров передал грамоты делегациям из Камышина, Суровикино, Светлого Яра и поселка Октябрьского.

– Победа советских войск под Сталинградом стала переломным событием Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны, открыла путь к Великой Победе. А защитники Сталинграда покрыли себя неувядаемой Славой на все времена. На стенах Зала Воинской и Трудовой Славы золотыми буквами написаны имена людей, которых знает весь мир. И сегодня здесь выбиты названия населенных пунктов — Камышин, Суровикино, Светлый Яр, Октябрьский. Эти имена и названия останутся здесь на века. За каждым — мужество, героизм и отвага, массовый трудовой подвиг Поколения Победителей. И нам нужно сделать еще очень много, чтобы соответствовать этому званию – Потомки Поколения Победителей. Надеюсь, пройдут десятилетия и уже наши потомки увековечат здесь имена Потомков Поколения Победителей, – отметил в ходе торжественной церемонии Андрей Бочаров.

Глава Волгоградской области поздравил со знаменательным событием всех жителей Октябрьского, Светлого Яра, Камышина и Суровикино. Глав муниципальных образований Андрей Бочаров призвал настроиться на масштабную работу.

В ходе церемонии Андрей Бочаров напомнил об исторической значимости подвига каждого из отмеченных сегодня населенных пунктов.

Ранее почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» в Волгоградской области были удостоены станица Клетская, города Котельниково и Серафимович, рабочий поселок Городище.