Общество

Камышин, Суровикино, Светлый Яр и Октябрьский удостоены почетного звания

Общество 09.05.2025 13:26
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09.05.2025 13:26


В Волгоградской области еще четыре муниципальных образования удостоены почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». В 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в торжественной обстановке губернатор региона Герой России Андрей Бочаров передал грамоты делегациям из Камышина, Суровикино, Светлого Яра и поселка Октябрьского. 

Победа советских войск под Сталинградом стала переломным событием Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны, открыла путь к Великой Победе. А защитники Сталинграда покрыли себя неувядаемой Славой на все времена. На стенах Зала Воинской и Трудовой Славы золотыми буквами написаны имена людей, которых знает весь мир. И сегодня здесь выбиты названия населенных пунктов — Камышин, Суровикино, Светлый Яр, Октябрьский. Эти имена и названия останутся здесь на века. За каждым — мужество, героизм и отвага, массовый трудовой подвиг Поколения Победителей. И нам нужно сделать еще очень много, чтобы соответствовать этому званию – Потомки Поколения Победителей. Надеюсь, пройдут десятилетия и уже наши потомки увековечат здесь имена Потомков Поколения Победителей, – отметил в ходе торжественной церемонии Андрей Бочаров. 

Глава Волгоградской области поздравил со знаменательным событием всех жителей Октябрьского, Светлого Яра, Камышина и Суровикино. Глав муниципальных образований Андрей Бочаров призвал настроиться на масштабную работу. 

В ходе церемонии Андрей Бочаров напомнил об исторической значимости подвига каждого из отмеченных сегодня населенных пунктов.

Ранее почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» в Волгоградской области были удостоены станица Клетская, города Котельниково и Серафимович, рабочий поселок Городище.  

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