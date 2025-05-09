



Российский космонавт Иван Вагнер поздравил жителей страны с 80-летием Великой Победы. Как сообщает V102.RU, в своих соцсетях он поделился фотоснимками из космоса городов-героев, в том числе и Волгограда.

- Через поколения мы пронесли память о героях и событиях, о боли и победах. И гордо понесем ее дальше. Мы помним тех, кто ждал и верил, кто сражался и трудился в тылу. Мы помним тех, кто отдал все, чтобы жили мы, - написал в соцсетях Иван Вагнер.

Всего он выложил девять снимков из космоса: Москвы, Тулы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Смоленска, Севастополя, Новороссийска, Минска и Брестской крепости.

Фото: Иван Вагнер / vk.com