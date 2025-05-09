Расследования

Бастрыкин хочет найти сбившего в Волгограде школьницу самокатчика

Расследования 09.05.2025 12:37
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09.05.2025 12:37


Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 мая поручил коллегам в Волгограде разобраться в обстоятельствах ДТП с участием 14-летней школьницы и самокатчика, который, как ранее сообщало ИА «Высота 102», скрылся с места происшествия. Соответствующее поручение руководитель СК озвучил главе СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову. 

– Александр Иванович поручил провести проверку по информации о травмировании несовершеннолетней в результате наезда на нее на электросамокате в Волгограде, – говорится в сообщении Информационного центра СКР. Здесь также добавляют, что Бастрыкин ждет доклад и о ходе проверки и о ее результатах. 

Напомним, что о ДТП, в результате которого 7 мая помощь медиков потребовалась школьнице, сообщило ранее ГУ МВД России по Волгоградской области. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские в Волгограде.  

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