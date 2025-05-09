



Утром 9 мая, в день 80-летия Великой Победы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане, передает ИА «Высота 102».





Андрей Бочаров принял участие в церемонии возложения венка и цветов в Зале Воинской Славы, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, могиле Неизвестного Солдата и Малой Братской могиле.





В мероприятии принимали участие также ветераны, участники боевых действий, почетные жители Волгограда и Волгоградской области, руководители силовых ведомств, представители органов исполнительной власти, религиозных конфессий и другие.









В 10.00 глава Волгоградской области должен обратиться к жителям Волгограда с трибуны на площади Павших Борцов, где состоится парад.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что с раннего утра к главной площади города-героя уже стекаются сотни зрителей.









Фото: администрации Волгоградской области